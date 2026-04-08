Прямое авиасообщение между Волгоградом и Грузией появится с 13 июня
С 13 июня авиакомпания Red Wings открывает прямое авиасообщение Волгограда с Грузией. Рейс в Батуми будет выполняться один раз в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.
Летать самолеты SSJ 100 будут по субботам. Время в пути до Батуми составит 2 часа 35 минут.
Ранее Red Wings запрашивала у Росавиации допуск на выполнение перелетов по маршруту Волгоград — Грузия. Обращение рассматривала межведомственная комиссия по допуску перевозчиков к выполнению воздушных перевозок пассажиров и грузов.