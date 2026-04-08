В Казани разрабатывают проект нового парка аттракционов
В Казани разрабатывается проектная документация для строительства нового парка аттракционов вместо парка «Кырлай». Детали не уточняются, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
По словам мэра города Ильсура Метшина, объект будет находиться в районе парка Победы. Проектированием занимается специализированная компания по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Парк аттракционов «Кырлай» снесли в 2022 году. В том же году сообщалось, что для развлекательного объекта подберут новую площадку.