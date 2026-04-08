ЦБ Турции за один месяц продал 52 тонны золота для стабилизации курса лиры

С начала войны в Иране Центральный банк Турции для стабилизации курса лиры организовал продажи и свопы золота на общую сумму $20 млрд. Об этом пишет газета Financial Times .

В период с 27 февраля по 27 марта центробанк продал 52 тонны золота. Из-за этого чистые запасы золота страны снизились до самого низкого уровня за более чем два года и составили 440 тонн. В тот же период были организованы свопы примерно на 79 тонн.

По мнению аналитиков консалтинговой компании Metals Focus, такие объемы продажи золота могли, помимо других факторов, способствовать снижению мировых цен на золото. Глобальный энергетический кризис и война на Ближнем Востоке заставили многие страны рассмотреть возможности продажи золота для укрепления национальных валют или улучшения своего финансового положения. По итогам марта текущего года мировые цены на золото упали на 11,5%, что стало рекордом с 2008 года.

