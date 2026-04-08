На Ставрополье доля отказов в розничных кредитах сократилась на 0,6%

В марте 2026 года в Ставропольском крае доля отказов по заявкам на все розничные кредиты (потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) составила 81,6%, что на 0,6% меньше год к году (в марте 2025 года – 82,2%). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты среди 30 регионов-лидеров в марте 2026 года были отмечены в Кемеровской (82,8%), Новосибирской (82,7%), Омской (82,6%), Оренбургской (82,5%) областях, а также в Алтайском крае (82,2%).

Минимальные доли отказов в топ-30 регионов были зафиксированы в Воронежской (76,8%), Нижегородской (77,0%) и Белгородской (77,0%) областях, а также в Удмуртской Республике (77,7%), Приморском крае (77,8%).

Наталья Белоштейн