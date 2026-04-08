Нижегородский участник СВО дал карту на хранение знакомой и лишился 1 млн рублей

Участник СВО обратился в отдел полиции в Московском районе Нижнего Новгорода с заявлением о хищении у него 1,05 млн руб. с банковской карты. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно показаниям 44-летнего потерпевшего, в феврале 2025 года он отправился на СВО, оставив карту на хранение 56-летней знакомой из Дальнеконстантиновского округа. Как полагает следствие, она расплачивалась этой картой и снимала наличные, а когда деньги закончились, выбросила ее и перестала выходить на связь с бойцом.

Вернувшись со службы, потерпевший обнаружил пустой счет и обратился в полицию. Подозреваемую задержали. При обыске у нее нашли два новых телевизора, два холодильника, стиральную машину и мобильный телефон. Полиция полагает, что эти товары фигурантка купила на деньги с карты бойца.

