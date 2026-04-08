Суд оставил экс-редактора Ura.ru Дениса Аллаярова в СИЗО до 13 июня

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил арест на три месяца до 13 июня экс-редактору Ura.ru Денису Аллаярову, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Сам Денис Аллаяров, обвиняемый в даче взятки своему дяде-полицейскому за предоставление оперативных сводок, просил отпустить его из СИЗО под домашний арест. Во время прошлого судебного заседания он полностью признал вину по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

«Прошу избрать в виде домашнего ареста либо запрета определенных действий. Я вину признал и, очевидно, что скрываться не собираюсь. В СИЗО за мной нарушений не было — это говорит о том, что у меня нет девиантного поведения. Я готов дождаться приговора. Сурового наказания я не боюсь. Я бы хотел хоть с родителями пообщаться, восстановить социальные связи. Не вижу препятствий, чтобы меня отпустить из СИЗО»,— сказал Денис Аллаяров.

Во время процесса адвокат журналиста сказал, что Аллаярова могут взять обратно на работу в Ura.ru.

Согласно обвинению, в апреле 2024 года Денис Аллаяров, занимая должность редактора Ura.ru, договорился со своим дядей Андреем Карповым, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, что тот будет передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике. Полицейский согласился: по его словам, он хотел помочь племяннику в продвижении по карьерной лестнице. Журналист получал сводки вплоть до 2 апреля 2025 года.

25 ноября 2025 года суд назначил Андрею Карпову четыре года условно, учитывая его сотрудничество со следствием. Трудовой контракт с Денисом Аллаяровым был завершен 27 ноября — в тот день, когда агентство Ura.ru вошло в состав холдинга «Ридовка».

Артем Путилов