Астраханская полиция оштрафовала гражданина Германии и обладательницу ВНЖ в Казахстане

Более 1,6 млн руб. штрафов выписали сотрудники астраханского управления по вопросам миграции регионального УМВД за несоблюдение закона. Составлено 234 административных протокола, сообщили в астраханской полиции.

1,6 млн руб. штрафов выписали сотрудники астраханского УВМ регионального УМВД за неделю

1,6 млн руб. штрафов выписали сотрудники астраханского УВМ регионального УМВД за неделю

Фото: УМВД России по Пензенской области

По данным правоохранителей, за прошедшую неделю в регионе выявили 30 фактов нарушения режима пребывания иностранцами. 21 раз предприниматели и физические лица незаконно привлекли мигрантов к труду. Помимо этого, выявлено 10 фактов неуведомления органов миграционного учета о прибытии иностранных граждан, 9 фактов предоставления им жилых помещений и транспорта.

К ответственности за недействительный паспорт привлекли 50 граждан РФ, еще 70 — за утрату документа. У 18 человек отсутствовала регистрация, двое не вовремя уведомили полицию о зарубежном гражданстве. Один из правонарушителей, 30-летний житель Икрянинского района, имел гражданство Германии, а 50-летняя астраханка — вид на жительство в Казахстане.

Марина Окорокова