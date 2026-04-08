Кассация оставила в силе обращение в доход государства имущества пермского экс-министра

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решения Ленинского райсуда и Пермского краевого суда по иску прокурора об обращении в доход РФ имущества экс-министра закупок Прикамья, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Имя чиновника в сообщении надзорного органа не указано, но ранее эту должность занимал Алексей Зарубин. Речь идет о загородном доме в Пермском районе и квартире в Сочи, принадлежащих господину Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Киммерлиг\Properm.Ru Фото: Максим Киммерлиг\Properm.Ru

По данным надзорного ведомства, поводом к направлению искового заявления послужил факт приобретения экс-министром объектов недвижимости и оформления их на третье лицо за счет источников дохода, законность которых в ходе проверки подтверждена не была. В договоре купли-продажи квартиры сторонами была указана заниженная цена, в связи с чем прокурор заявил требование о признании сделки притворной. Фактически стоимость объектов составляет около 23 млн руб.

Напомним, бывший министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Алексей Зарубин, не вошедший в состав нового правительства, трудоустроился в администрацию города Северодонецка Луганской Народной Республики. В декабре господин Зарубин занял должность начальника отдела организационной работы управления внутренней политики по работе со СМИ и организационной работе.