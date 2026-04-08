На руководителя стройкомпании из Чебоксар возбудили дело о невыплате зарплаты

В Чебоксарах возбудили уголовное дело из-за невыплаты заработной платы работникам строительной организации. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, с сентября по октябрь 2025 года сотрудникам не выплачивали зарплату в полном объеме. Общая сумма задолженности превысила 377 тыс. руб. При этом у работодателя была возможность рассчитаться с персоналом, однако средства направлялись на иные нужды.

Дело возбуждено по статье о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Следствие устанавливает обстоятельства и принимает меры для погашения задолженности перед работниками.

Анна Кайдалова