В Ярославле экс-чиновника будут судить за злоупотребления с квартирами для сирот

В Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя областного департамента имущественных и земельных отношений, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Региональный прокурор Климент Юрздицкий утвердил обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Следствие считает, что в 2018 – 2019 годах директор департамента, которым в это время был Максим Фролов, не принимал мер по эффективному освоению бюджетных средств, выделенных на покупку квартир для детей-сирот. Под его руководством сотрудники департамента готовили документацию по покупке квартир по заниженной цене или с избыточными требованиями. По мнению следствия, в результате этого заявки на аукционы не подавались, квартиры не приобретались.

Получение взятки относится к событиям 2018 года. Тогда, по версии следствия, Максим Фролов получил от гендиректора коммерческой организации три телефона общей стоимостью 340 тыс. руб. в качестве взятки. Телефоны передавались за способствование в заключении контракта на строительство многоквартирного дома и последующей покупки части квартир для реализации программы по предоставлению жилья детям-сиротам. Взяткодатель добровольно сообщил о коррупционном преступлении, уголовное преследование в отношении него не осуществлялось.

Первое дело было возбуждено в 2024 году, тогда Фролову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Второе возбудили в январе 2026 года, суд отказал в аресте обвиняемого. Максим Фролов возглавлял департамент с 2017 по 2020 год.

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд.

Алла Чижова