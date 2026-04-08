На Ставрополье государству возвращено месторождение минеральных вод

По требованию прокуратуры Предгорного района Ставропольского края в государственную собственность возвращено месторождение минеральных вод. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Установлено, что участок площадью 27 тыс. кв. м с расположенной на нем федеральной скважиной минеральной воды в аренду юридическому лицу незаконно представила администрация района. При этом право собственности государства на водозаборное сооружение не было оформлено по закону.

«Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями о признании на объект права собственности Российской Федерации, признании отсутствующим права аренды коммерческой организации на землю»,— отметили в ведомстве.

Требования прокуратуры судом удовлетворены.

Наталья Белоштейн