В Новороссийске выявили 31 нелегального водителя такси

С начала года в Новороссийске выявили 31 водителя такси без лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

За три месяца комиссия провела 29 рейдов по выявлению нелегальных такси. По итогам работы было составлено 62 протокола об административных правонарушениях. Автомобили водителей такси, допустивших нарушения, переместили на специализированную стоянку до решения суда.

По словам Андрея Кравченко, в Новороссийске действуют 2796 разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Город занимает третье место в Краснодарском крае по количеству лицензий. На первом месте находится Краснодар с 10,4 тыс. разрешений, на втором месте Сочи, где лицензии имеют 7,1 тыс. водителей.

Кристина Мельникова