Житель Башкирии получил семь лет колонии за убийство в 1999 году

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор 44-летнему подсудимому, признанному виновным в убийстве, сопряженном с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), 27-летней давности, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил его к семи годам колонии общего режима.

Суд установил, что в июне 1999 года подсудимый, которому тогда было 17 лет, пришел к 65-летнему знакомому за возвратом долга — бутылки водки. Получив отказ, несовершеннолетний несколько раз ударил пенсионера молотком, а затем воспользовался ножом. Из дома потерпевшего он забрал бытовую технику.

Личность осужденного, проживающего в Калининграде, установили благодаря проверке базы данных отпечатков пальцев: к тому моменту он уже был судим за другое преступление.

Майя Иванова