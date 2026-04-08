В Оренбурге в суд передано дело жителей Оренбурга и Екатеринбурга о сбыте контрафактных сигарет

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Оренбурга и жителя Екатеринбурга. Они обвиняются в незаконном использовании товарных знаков при реализации контрафактной табачной продукции (ч. 2 ст. 180 УК РФ). Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

По версии следствия, с 29 мая по 12 ноября 2024 года фигуранты по предварительному сговору сбывали немаркированную контрафактную табачную продукцию через 11 торговых точек в Оренбурге.

В результате их действий правообладателям причинен материальный ущерб на сумму более 1 млн руб. В ходе рейдов изъято около 6,5 тыс. пачек контрафактных сигарет. На имущество обвиняемых стоимостью свыше 690 тыс. руб. наложен арест.

Во время предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину. Санкция ч. 2 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)) предусматривает наказание в виде штрафа от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб. либо в размере дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет. Также наказание может быть в виде принудительных работ на срок до четырех лет, лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом до 100 тыс. руб. или в размере дохода за период до 1 года (либо без такового).

Руфия Кутляева