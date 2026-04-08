На Дону ФСБ ликвидировала ОПГ по производству и сбыту наркотиков

Оперативники УФСБ России по Ростовской области пресекли деятельность организованной преступной группы по производству и сбыту на территории региона синтетических наркотиков в особо крупном размере. С поличным задержаны три лаборанта, пять владельцев складов, два администратора магазинов и семь розничных сбытчиков. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Установлено, что сбыт наркотиков происходил через принадлежавший ОПГ интернет-магазин «Телефон 24», зарегистрированный в виртуальной торговой площадке «Кракен» в даркнете.

При обыске в лаборатории и в местах хранения закладок изъято более 50 кг наркотических мефедрона, а-PVP, МДМА, а также химическое оборудование и прекурсоры.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и четыре уголовных дела по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

