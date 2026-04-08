Житель Анапы нанес супруге 54 удара по голове и телу

В Анапе вынесли наказание местному жителю, который причинил тяжкий вред здоровью своей супруге, в результате чего женщина скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Анапский городской суд установил, что в ночь на 9 марта мужчина нанес своей жене не менее 54 ударов руками и ногами по голове и туловищу, что привело к ее смерти. Житель города находился в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт между супругами возник на почве внезапно возникшей неприязни. В судебном порядке анапчанин вину не признал.

36-летнего местного жителя осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчине вынесли наказание в виде восьми лет и семи месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Кристина Мельникова