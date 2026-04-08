В первых матчах Лиги чемпионов обошлось без неожиданностей. «Бавария» в Мадриде обыграла «Реал» (2:1), а «Спортинг» в Лиссабоне уступил лондонскому «Арсеналу» с минимальным счетом (0:1).

«Бавария» в Мадриде начала так, что казалось, счет будет крупным и совсем не в пользу хозяев. В некоторых эпизодах защита «Реала» просто не знала, что делать с атакующими порывами мюнхенцев. Тем не менее первого забитого мяча пришлось ждать достаточно долго. Счет «Бавария» открыла лишь на 41-й минуте. Но сразу после перерыва удвоила преимущество.

Дальше по идее должно было пойти веселее, но звезды «Реала» все-таки проснулась, и вот у ворот Мануэля Нойера стали возникать опасные моменты. Например, Винисиус Жуниор вышел один на один с вратарем, но не смог забить. А вот Киллиан Мбаппе одну из своих возможностей все-таки реализовал.

В итоге «Бавария» победила (2:1). Достаточно скромный счет, если учесть почти подавляющее преимущество мюнхенского клуба. Теперь все решится через неделю в Германии, но стоит сказать, что букмекеры, которые в этой паре и так считали «Реал» аутсайдером, сейчас веру в королевский клуб практически потеряли.

Во втором матче дня, где встречались «Спортинг» и лондонский «Арсенал», тоже сенсаций не случилаось. Хотя в нападении португальский клуб выглядел достаточно убедительно, и забить не смог только потому, что в воротах гостей блестяще сыграл голкипер Давид Райя. Он вытащил несколько мячей, которые называют «мертвыми». «Арсенал» же забил в компенсированное время и, скорее всего, в Лондоне решит вопрос с выходом в полуфинал.

8 апреля в Лиге чемпионов нас ждут еще две встречи одной четвертой финала, где предсказать победителя будет сложнее. По крайней мере, по мнению букмекеров. В столице Франции сойдутся ПСЖ и «Ливерпуль». Эту пару называют самой непредсказуемой, хотя шансы на победу у парижан выше, считает футбольный агент Вадим Трушков:

«Выиграть должны. Вопрос только в счете. Если, например, победа будет не с разницей в два-три мяча — а я не уверен в такой разнице — второй матч окажется очень упорным, тем более в Англии».

Второе противостояние дня тоже мало кого оставит равнодушным, ведь сойдутся «Барселона» и мадридский «Атлетико». Статистика встреч этих клубов впечатлит кого угодно, отмечает футбольный аналитик Константин Клещев:

«Даже без Рафиньи и Марка Берналя «Барселона» должна выиграть, тем более что в чемпионате уже две победы. А сколько матчей сыграли "Барселона" и "Атлетико"? Статистика подсказывает — 251 матч. Голов было просто огромное количество: 472 забила "Барселона", 371 — "Атлетико". Так что в очередной раз жду, что 0:0 мы не увидим».

Обе встречи начинаются в одно время в десять вечера, и выбрать какую игру смотреть сегодня не просто. Впрочем, скорее всего, результативно будет и в Барселоне и в Париже.

Владимир Осипов