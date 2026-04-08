В Ставрополе построят новый водопровод для 300 тысяч жителей

Ставропольские власти в 2026 году начинают строительство крупного водопровода длиной 9 км, сообщили в региональном МинЖКХ.

Фото: МинЖКХ Ставропольского края

Трубы проложат от конно-спортивной школы на улице Шпаковской до перекрестка улиц 45-я Параллель и Рогожникова. Проект обеспечит стабильным водоснабжением 300 тыс. жителей города и войдет в федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Министр жилищно-коммунального хозяйства края Александр Рябикин заявил, что развитие агломерации усиливает нагрузку на сети, и губернатор Владимир Владимиров поручил обновить водопроводную инфраструктуру. Стоимость работ превысит 963 млн руб. Новый участок решит проблемы подачи воды в юго-западном районе перспективной застройки.

В прошлом году Ставрополь завершил реконструкцию очистных сооружений на улице Ленина, 456. Строители возвели комплекс зданий фильтровальной станции и подняли мощность с 150 тыс. до 200 тыс. кубометров воды в сутки. Губернатор Владимиров лично отметил, что проект обошелся почти в 900 млн руб. из краевого бюджета, увеличив производительность на четверть.

Краевые власти активно модернизируют коммунальные системы. В 2025 году они направили 12,7 млрд руб. на жилищно-коммунальное хозяйство, отремонтировали водоводы в Туркменском, Новоалександровском и Георгиевском округах. В этом году подрядчики капитально обновили пять крупных объектов, а в 2026-м завершат еще пять, обеспечив водой 55,9 тыс. жителей четырех округов.

Программа охватывает девять новых объектов водоснабжения, которые запустят до конца 2026 года. Среди них — насосная станция на Сенгилеевском водозаборе и подающий водовод на очистные сооружения Ставрополя. Общий план по модернизации сетей на 70 млрд рублей утвердили в январе 2025-го на совещании у губернатора Владимирова. Проект связан с ростом населения и урбанизацией. В 2023–2024 годах край заменил свыше 313 км сетей за 4,22 млрд руб., включая федеральные 2,97 млрд. Ранее привлекли 900 млн из ФНБ на 20 проектов, улучшив водоснабжения для 220 тыс. человек. Теперь Ставрополь фокусируется на новых магистралях, чтобы избежать дефицита воды в растущей агломерации, население которой уже превысило 1 млн человек.

Станислав Маслаков