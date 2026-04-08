На Ставрополье руководителя компании обвинили в невыплате 70 млн рублей зарплаты

В Ставропольском крае директора компании по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства обвинили в невыплате зарплаты работникам в 70 млн руб. Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ направлено для рассмотрения в суд. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, долг по зарплате перед 144 сотрудниками образовался с декабря 2024 по июль 2025 года.

«Обвиняемый имел реальную возможность оплаты труда, однако свои обязанности не выполнил, а поступавшие за указанный период на счета денежные средства направил на расчеты с контрагентами и иные цели», — отмечают в ведомстве.

Долг перед работниками был погашен на этапе расследования.

Наталья Белоштейн