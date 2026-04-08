«Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» Москве со счетом 69:99 потерпел поражение от ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ.

В последней очной встрече «железнодорожники» при своих болельщиках потерпели от «армейцев» чувствительное поражение - 63:92. Кубанцы намеревались взять реванш, однако у москвичей была своя мотивация. В случае победы в этом матче ЦСКА мог гарантировать себе первую строчку по итогам регулярного чемпионата.

Соперники начали игру без раскачки и обменивались результативными бросками. Первая четверть прошла на встречных курсах и завершилась с преимуществом южан – 23:17. Во второй десятиминутке серия точных бросков позволила столичному клубу стремительно убежать в отрыв и к большому перерыву повести с разницей «+11». После смены сторон рисунок игры кардинально не поменялся. Хозяева продолжали лидировать и еще больше нарастили преимущество. Краснодарцы так и не смогли вернуться в игру и возродить интригу. В итоге - поражение «Локомотива-Кубань» со счетом 69:99.

Самым результативным игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал Джеремайя Мартин с 15 очками.

В активе Данила Шеянова 12 очков. Винс Хантер набрал 10 очков. После 37 матчей подопечные Томислава Томовича занимают четвертое месте в турнирной таблице. До конца регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ южанам предстоит провести еще три домашних матча против «Пари Нижний Новгород», «Бетсити Пармы» и «Енисея».

Евгений Леонтьев