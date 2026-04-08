Ярославский министр рекомендовал «переобувшимся» водителям пересесть на автобусы

Министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко порекомендовал водителям, которые сменили шины на летние, воздержаться от поездок на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

7 апреля местами по региону прошел снег. Господин Душко отметил, что осадки привели к дорожной скользкости. Он добавил, что дорожники уже обследуют региональные трассы и обрабатывают покрытие там, где это требуется, для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Водители, будьте внимательны за рулем и держите дистанцию. А если уже успели переобуться на летнюю резину — воспользуйтесь общественным транспортом»,— обратился Роман Душко.

Алла Чижова