ИНСИТИ девелопмент — лидер Краснодарского края по объему ввода жилья

Компания ИНСИТИ девелопмент по итогам 1 квартала 2026 года заняла первую строку регионального рейтинга по объемам ввода жилья в Краснодарском крае по версии Единого ресурса застройщиков.

Согласно статистике портала, у девелопера за первые три месяца текущего года введено 42 тысячи кв м жилья. Среди них — жилые комплексы Дом Эндемик и МОНО квартал. Результат подтверждает высокий уровень профессионализма и надежности застройщика, а также его стремление к развитию региона.

— Выполнение обязательств перед партнерами и клиентами является ключевым направлением для нашей работы. Нам важно создавать качественное жилье и вносить вклад в развитие инфраструктуры города и края,— отметила директор департамента продаж Ксения Гагарина.

