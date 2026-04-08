На Ставрополье за нарушение закона выдворены 135 мигрантов

В 2026 году с территории Ставропольского края выдворили и депортировали 135 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Так, с начала года в центр временного содержания иностранных граждан были помещены 242 мигранта. На данный момент за пределы РФ выдворены 118 иностранцев, еще 17 — депортированы.

Этим мигрантам запрещен въезд в Россию на срок от 5 до 10 лет.

Наталья Белоштейн