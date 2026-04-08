В Челябинске суд расторг договор аренды подземного перехода у Теплотеха

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск муниципального казенного учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» к ООО «ИстейтАвто». С компанией расторгли договор аренды подземного перехода у Теплотехнического института, сообщает пресс-служба суда.

Соглашение было заключено в сентябре 2012 года с МУП «Геоцентр Челябинска». В 2020 году предприятие, которое позже реформировали в МБУ, пыталось расторгнуть договор с арендатором в одностороннем порядке. Оно ссылалось на то, что в соглашении прописана такая возможность. Однако при рассмотрении дела выяснилось, что в оригинале договора подобного пункта нет, и учреждению отказали в удовлетворении иска.

Вскоре объект перешел под оперативное управление МКУ «ЭВИС», которое в 2023 году подало новое заявление в суд о прекращении действия соглашения. В апреле 2026-го требования удовлетворили. По данным суда, расторгнуть соглашение можно было при следующих условиях:

арендатор не вносил плату;

не провел капремонт;

передал объект третьему лицу;

за время действия соглашения состояние перехода ухудшилось.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ИстейАвто» зарегистрировано в Челябинске в 2011 году. Совладельцами являются Алексей Караманов и Андрей Барышев, депутат Госдумы VII созыва (2016-2021 годы), директором — Наталья Елушова. Выручка компании за 2025 год составила 9,4 млн руб., чистая прибыль — почти 4,8 млн руб.

Виталина Ярховска