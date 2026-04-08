Ставка на Мистера

Мирча Луческу, бывший тренер «Зенита», умер в возрасте 80 лет, практически на рабочем месте. В последние годы он возглавлял сборную Румынии, и его состояние ухудшилось после того, как команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира 2026 года, проиграв «стыковой» матч Турции. Врачи не смогли спасти Мистера (так называют авторитетных тренеров) после нескольких сердечных приступов. Сезон работы Луческу в «Зените» запомнился тем, что он пытался перестроить игроков под свое видение футбола, но столкнулся с проблемами и сумел выиграть только один трофей, что не устроило руководство клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ

Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ

В петербургский клуб Мирча Луческу попал на волне успехов, которых он добился, работая в донецком «Шахтере». До этого он тренировал сборную Румынии, которую возглавил в 36 лет, затем бухарестские «Динамо» и «Рапид», итальянский «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ». Со всеми клубами, за исключением «Интера», Луческу выигрывал титулы, став за короткий срок авторитетным тренером в Европе. «Шахтер» Мирча возглавлял на протяжении 12 лет — с 2004-го по 2016 год — и добился с ним выдающихся успехов, выиграв восемь чемпионских титулов на Украине, шесть кубков страны, семь Суперкубков и Кубок УЕФА в 2009 году — первый для команд с постсоветского пространства, если не считать ЦСКА и «Зенит», которые выигрывали трофей в 2005-м и 2008-м соответственно. «Шахтер» побеждал, за счет грамотной селекционной политики, приобретая молодых игроков из Бразилии и доводя их до высокого уровня. Этим умением как раз славился Луческу. Он строил футбол, основанный на технике и комбинациях, «засвечивал» бразильцев в Европе, затем их продавали с выгодой в ведущие клубы Европы. Звездами той поры в «Шахтере» были Фернандиньо, Жадсон, Илсиньо, Виллиан, Тайсон. Руководителям клуба удалось организовать настоящую «фабрику» по производству бразильских талантов, а «Шахтер» вышел на передовые позиции в Европе.

Когда Луческу реализовал себя в Донецке, его пригласили в «Зенит». Тогда, в 2016-м, петербургский клуб завершил сотрудничество с португальским тренером Андре Виллаш-Боашем, который тяготился работой в Петербурге, потому что тут ему не давали приобретать игроков из Европы, чтобы успешно выступать на международной арене — мешал лимит на легионеров. Руководство «Зенита» посчитало, что надо пригласить тренера, способного сформировать команду с меньшим бюджетом, но более успешную. Сделали ставку на опыт — Луческу на тот момент было 70. Он подписал с клубом контракт сроком на три года, рассчитывая, что ему дадут время на реализацию своих идей. И поначалу все шло неплохо: «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА 1:0. Однако в дальнейшем у Луческу возникли сложности. В «Зените» не было молодых бразильских игроков, которыми можно было управлять, как он привык это делать в «Шахтере». Были уже сложившиеся звезды прошлых лет: Александр Анюков, Данни, Доменико Кришито, Олег Шатов, Артем Дзюба, Юрий Жирков и Александр Кокорин. При Луческу в клуб пришли бразилец Эрнани, словак Роберт Мак, француз Йоан Молло, россияне Ибрагим Цаллагов и Иван Новосельцев, бразилец Жулиано. Не самые сильные футболисты, которых надо было совместить с теми, которые были. Этого сделать Мистеру не удалось, потому что его методы работы не нравились «старой гвардии», а новая, откровенно говоря, не отвечала задачам клуба.

В Лиге Европы сезона 2016/2017 «Зенит», впрочем, занял первое место в группе, выйдя в 1/16 финала. Игра была не всегда стабильной. Запомнился матч, когда петербуржцы проигрывали 0:3 израильскому «Маккаби» на его поле, а в итоге одержали победу со счетом 4:3. Тогда казалось, что Мирча Луческу еще способен на чудеса. Однако в первом раунде плей-офф последовало поражение от бельгийского «Андерлехта» по сумме двух матчей — 0:2 в гостях и 3:1 дома. А потом был финиш чемпионата России, когда «Зенит» пропустил вперед не только ЦСКА, но и, самое страшное,— «Спартак», который в тот сезон впервые за 15 лет стал чемпионом. Такого руководители петербургского клуба простить румынскому наставнику на смогли. Тем более что его поведение в России не отличалось корректностью: Луческу закатывал скандалы по поводу судейства, во всем искал заговоры, винил в поражениях всех, кроме себя. В итоге руководство клуба расторгло с ним контракт, выплатив тренеру неустойку в размере €2,5 млн.

Сам Луческу назвал свой приход в «Зенит» большой ошибкой. Боссы клуба тоже совершили ошибку, пригласив румынского тренера. Вторая подряд бронза выглядела кошмаром для «Зенита», привыкшего побеждать. В клубе сменилось руководство, на пост президента вернулся Сергей Фурсенко, он пригласил итальянского тренера Роберта Манчини, но получилось еще хуже, потому что если Луческу хотел чего-то добиться в «Зените», то Манчини, как показала практика, приехал в Россию «отбывать номер», ожидая, когда его уволят и заплатят «отступные». Клуб потратил более €70 млн на покупку аргентинских легионеров и занял пятое место, после чего Алексей Миллер, патрон «Зенита», решил доверить пост главного тренера Сергею Семаку.

А Луческу тренировал после «Зенита» дальше, работая со сборной Турции, киевским «Динамо», сборной Румынии. Он выиграл за карьеру 35 титулов, что считается одним из самых высоких показателей в Европе — больше него завоевали шотландец Алекс Фергюсон и испанец Пеп Гвардиола, хотя, надо признать, они работали на более высоком уровне.

Кирилл Легков