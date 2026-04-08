Названы самые востребованные препараты на Ставрополье в 2026 году

В январе-феврале 2026 года самым востребованным аптечным препаратом среди жителей Ставропольского края стал ингибитор протонной помпы Омепразол. На него пришлось 2 % от всех продаж в регионе или 264,5 тыс. упаковок. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе в DSM Group.

На втором месте рейтинга оказался антибиотик широкого спектра Цефтриаксон. На препарат пришлось 1,6% от всех продаж или 206 тыс. упаковок. Третью позицию занял местный анестетик Меновазин — 1,4% или 179,1 тыс. упаковок.

Физраствор натрия хлорид занял 1,3% аптечного рынка региона. В январе-феврале было продано 170 тыс. упаковок препарата. Такой же процент продаж занял препарат от головной боли Цитрамон, его было продано 165,7 тыс. упаковок.

В денежном выражении в отчетный период в топ-3 популярных препаратов в Ставропольском крае вошло средство от диабета второго типа Тирзетта (56,1 млн. руб.), антикоагулянтный препарат Эликвис (42,3 млн руб.) и лекарство для диабетиков Форсига (39,8 млн руб.). На четвертом и пятом местах разместились еще один препарат при диабете Семавик (37,7 млн. руб.) и обезболивающее Ибуклин (34,9 млн руб.)

По итогам 2025 года на Ставрополье максимальное число продаж аптечных препаратов пришлось также на Омепразол (2% или 1,6 млн упаковок). За ним по популярности следуют Цефтриаксон (1,4% или 1,1 млн упаковок), Цитрамон и Меновазин (1,4% или 1,1 млн упаковок.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в январе-феврале 2026 года в Ставропольском крае аптечные продажи препаратов от ожирения в денежном выражении достигли 185 млн руб., что на 173% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда лекарств было продано на 67,8 млн руб.

Наталья Белоштейн