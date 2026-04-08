Red Wings запустит прямой рейс из Тюмени в Батуми

Авиакомпания Red Wings начала продажу билетов на новый прямой рейс Тюмень — Батуми (Грузия), сообщили в пресс-службе перевозчика. Первый вылет запланирован на 13 июня.

Полеты будут осуществляться на российских самолетах SSJ-100 один раз в неделю в летний период. Рейсы из аэропорта Рощино в Тюмени будут выполняться по субботам в 5:10, обратные вылеты из Батуми — по пятницам в 23:10. Время в пути до города составит четыре часа.

Новое направление свяжет Тюмень с черноморским побережьем Грузии. Батуми остается популярным направлением среди российских туристов благодаря историческим достопримечательностям, включая Батумскую крепость и православные храмы XIX века, а также местной кухне и фестивалям.

Ирина Пичурина