Самым востребованным препаратом у жителей Дона в 2026 году стал Омепразол

В январе-феврале 2026 года самым востребованным аптечным препаратом среди жителей Ростовской области стал ингибитор протонной помпы Омепразол. В начале года лекарства от повышенной кислотности желудка было продано 355 тыс. упаковок, что составляет 1,8% от общего числа продаж всех препаратов в регионе. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе в DSM Group.

На втором месте рейтинга оказался местный анестетик Меновазин. На препарат пришлось 1,4% от всех продаж или 279 тыс. упаковок. Третью позицию занял антибиотик широкого профиля Цефтриаксон — 1,4% или 266 тыс. упаковок.

Капли в нос Нафтизин заняли 1,3% аптечного рынка региона. В январе-феврале было продано 254 тыс. флаконов препарата. Такой же процент продаж заняло лекарство для гипертоников Бесопролол, его было продано 243 тыс. упаковок.

В денежном выражении в отчетный период в топ-3 популярных препаратов в Ростовской области вошли средства от диабета второго типа Тирзетта (94,6 млн. руб.), Семавик (79,9 млн. руб.) и Форсига (65,1 млн руб.). На четвертом и пятом местах разместились антикоагулянтный препарат Эликвис (64 млн руб.) и препарат от давления Эдарби (48,8 млн руб.)

По итогам 2025 года в Ростовской области максимальное число продаж аптечных препаратов пришлось также на Омепразол (1,7% или 1,9 млн упаковок). За ним по популярности следуют Меновазин (1,5% или 1,8 млн упаковок), натрия хлорид (1,4% или 1,6 млн упаковок) и Цитрамон (1,4% или 1,6 млн упаковок).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в январе-феврале 2026 года рост продаж препаратов от ожирения в аптеках Ростовской области составил 95% год к году. В этом году было продано 52 тыс. упаковок препаратов, тогда как в 2025 году — 26,7 тыс. упаковок.

Наталья Белоштейн