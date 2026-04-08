Самая «молодая» вторичная недвижимость продается в Ставрополе и Краснодаре

Самый «молодой» вторичный рынок жилья в крупных городах России сейчас сконцентрирован в Краснодаре, Тюмени и Ставрополе. В этих городах средний возраст продаваемых квартир варьируется от 15 до 20 лет, при этом от трети до половины всех лотов в продаже размещены в домах, построенных за последние десять лет. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на данные аналитической платформы «Циана».

По оценкам экспертов, в Краснодаре и Ставрополе активно строили жилье в последние годы, что привело к появлению большого объема относительно новых объектов на вторичном рынке. В Краснодаре за последние пять лет ввели в эксплуатацию более 13 млн кв. м жилья, с 2020 года объем ввода вырос с 1,87 млн до 3,3 млн кв. м в 2023 году. В Ставрополе спрос на вторичное жилье вырос на 19% в третьем квартале 2025 года, что подтверждает растущую популярность этого сегмента.

При этом в крупных городах России наблюдается общая тенденция старения жилого фонда на вторичном рынке. Средний возраст домов, в которых продаются квартиры, сейчас превышает 28 лет, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 26 лет. В Москве средний возраст продаваемой квартиры составляет 29 лет, что ставит столицу в середину списка. В Новокузнецке в Кемеровской области средний возраст квартиры в продаже достигает 44 лет, а в Волгограде и Санкт-Петербурге — 38 лет.

По данным «Циана», вторичный рынок 40 локаций с наиболее активным оборотом недвижимости на данный момент на четверть состоит из домов, построенных за последние 10 лет, в 2023 году этот показатель превышал 30%. С 2024 года вторичный рынок стареет, и инвестиционных квартир в недавних новостройках становится меньше. Часть из них переходит на рынки долгосрочной и посуточной аренды, что влияет на структуру предложения.

В Краснодаре ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками жилья в феврале 2026 года достиг 53,2%, что на 4,7 п.п. больше по сравнению с январем. Это подтверждает, что активно торгующееся жилье все более концентрируется на вторичном рынке, где оно становится более доступным для покупателей с ограниченным бюджетом. В Ставрополе ситуация аналогична: активное строительство новых домов и рост спроса на вторичное жилье создают уникальные условия для покупателей и инвесторов.

