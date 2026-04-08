Проект газификации Прокопьевска в Кузбассе близок к завершению

На завершающем этапе находится проект газификации Прокопьевска, предполагающий строительство 10 км газопровода от магистрали Парабель — Новокузнецк, газораспределительной станции и межпоселкового газопровода в поселок Северный Маганак Прокопьевска, «остается только подключить». Об этом сообщил в своем отчете в Законодательном собрании Кемеровской области 8 апреля губернатор Илья Середюк.

Первоначально в Кузбассе планировали начать газификацию Прокопьевска в 2025 году с переводом на газ 80 городских котельных и строительством газозаправочных станций. Также, по данным главы Кузбасса, продолжается проектирование магистрального газопровода в Таштагольский округ.

В прошлом году протяженность газовых сетей в регионе увеличилась на 280 км, что стало рекордом за всю историю газификации в Кузбассе и позволило подключить к газу 2,7 тыс. домохозяйств, а уровень газификации в регионе вырос за пять лет с 2,3% до 10,4%, сообщил губернатор.

Игорь Лавренков, Кемерово