В Таганроге открыли 387 укрытий на более чем тысячу домов

В Таганроге сообщили о создании укрытий в 387 многоквартирных домах из 1082 существующих в городе. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в соцсетях.

Как пояснили в администрации, укрытия оборудованы не во всех зданиях, поскольку для их создания необходимо соблюсти требования законодательства и нормативных актов. Городские службы проводят плановые проверки всех укрытий по списку. Управляющие компании и ТСЖ должны обеспечить своевременное открытие дверей при сигнале «Воздушная тревога».

На 195 укрытиях уже установили кодовые замки, что исключает необходимость поиска ключей в экстренной ситуации. Монтаж таких систем продолжается. Там, где техническая установка невозможна, организовано дежурство жителей с ключами, отметила госпожа Камбулова.

