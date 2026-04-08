Ресурсный центр запрещенного движения в Екатеринбурге признали экстремистским

Свердловский областной суд признал экстремистским общественное объединение из Екатеринбурга «Ресурсный центр для ЛГБТ» (признан иноагентом, движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщили в пресс-службе судов региона. Согласно решению, его деятельность должна быть запрещена.

Суд удовлетворил административный иск главного управления министерства юстиции РФ по Свердловской области. Ранее ведомство выявило множество нарушений: по его данным, центр получал деньги от организаций-иноагентов, в том числе иностранных.

Кроме того, по информации минюста, организация вела в СМИ и соцсетях открытую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, что противоречило госполитике РФ, имело политический аспект, а публикации были направлены на изменение устоявшегося мнения об институте семьи.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако стороны в течение месяца могут его обжаловать.

Центр запрещенного движения работал в Екатеринбурге с 2014 года, он позиционировал себя как социально-правовой проект. Там проводили бесплатные психологические и юридические консультации для представителей ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а также тематические мероприятия. Сайт организации был заблокирован в 2021 году.

Ирина Пичурина