В Дагестане остаются закрытыми 30 участков дорог

В Дагестане продолжают действовать ограничения на проезд по ряду автомобильных дорог после повторного ухудшения погодных условий, сообщили в «Дагестанавтодоре».

Сильные дожди и сопутствующие им обвалы и оползни привели к временному закрытию или затруднению движения на 51 участке региональных и межмуниципальных дорог, расположенных в 22 муниципальных образованиях республики. По оперативным данным, опубликованным Министерством транспорта и дорожного хозяйства РД и ГКУ «Дагестанавтодор», ситуация попрежнему неравномерна по территории: в некоторых районах движение уже восстановили, в других — сохраняют ограничения и объезды.

Причиной массовых ограничений стало повторное ухудшение погоды в период с 4 по 8 апреля: череда сильных осадков и резких колебаний температур привели к активизации оползней, обвалов и камнепадов, особенно в горных и предгорных районах. Повышенная влажность грунтов и размывание насыпей сделали ряд участков непроходимыми для обычного транспорта, поэтому властям пришлось снова закрывать дороги и переводить дорожные службы на усиленный режим работы. В ряде населенных пунктов дорожные организации задействовали бульдозеры, экскаваторы, фронтальные погрузчики, колесные дорожностроительные машины и автогрейдеры, чтобы расчищать завалы и восстанавливать временные проезды.

По состоянию на 10:00 8 апреля на 51 ранее поврежденном участке закрыто 12 направлений, ещё 18 участков закрыты с организацией объездных маршрутов, движение затруднено на одной дороге и восстановлено на 21 участке. Среди восстановленных 21 участков 13 работают по временной схеме (с одним проездом, ограничением скорости или сменным режимом), 3 — в ограниченном режиме (например, с ограничением массы или габаритов транспорта), ещё 5 — в штатном режиме. Всего за этот период в ликвидации последствий стихийных бедствий на 8 апреля задействовали 36 единиц специальной дорожной техники и 70 дорожных рабочих.

Среди по-прежнему закрытых участков фигурируют объезд Махачкалы и важная трасса в Дербентском районе. Подробный список поврежденных участков региональных и межмуниципальных дорог республики опубликован на официальном сайте ГКУ «Дагестанавтодор».

Станислав Маслаков