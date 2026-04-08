Курганскую школу обязали изменить положение о закупках

По предписанию Курганского УФАС России школе №7 регионального центра необходимо добавить в положение о закупках условия для работы с единственным поставщиком. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Нарушения обнаружили во время анализа закупочной деятельности учреждения в 2022-2025 годах. Выяснилось, что большая часть договоров заключалась с единственным поставщиком на конкурентных рынках. Так, в 2022 году школа подписала 156 соглашений с единственным поставщиком на сумму 23 млн руб. и семь конкурентных — на 14 млн руб. Подобная ситуация наблюдалась и в последующие годы. При этом в школе было утверждено положение о закупках без необходимых условий и критериев для работы с единственным поставщиком. Комиссия регионального управления ФАС пришла к выводу, что действия учреждения ограничивают конкуренцию, так как заказчик может произвольно выбирать способ закупки. Школе выдали предписание о внесении изменений в документ.

Виталина Ярховска