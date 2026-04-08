На Мысхакском шоссе в Новороссийске обустроят тротуар

Администрация Новороссийска выделила 1,4 млн руб. на устройство тротуара на Мысхакском шоссе. Соответствующий тендер опубликован в единой информационной системе «Закупки».

Согласно карточке закупки, тротуар планируют обустроить на участке от улицы Куникова до Мысхакского шоссе, 48. Заказчиком на выполнение работ является МКУ «Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог» Новороссийска.

Устройство тротуара в рамках контракта будет необходимо провести в срок до 15 июля текущего года.

София Моисеенко