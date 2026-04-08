Из Ростовской области экспортировали 1,5 тонны молочной продукции в Азербайджан

С территории Ростовской области экспортировали 1,5 т готовой молочной продукции в Азербайджан. Партии досматривались в пунктах с 30 марта по 3 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствующей требованиям страны-импортера. Качество и безопасность товаров подтверждены результатами лабораторных исследований.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что из Ростовской области в марте экспортировали семь партий птичьего мяса общим весом 133 т.

