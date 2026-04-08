Ожидания соискателей в АПК и туризме Кубани превышают зарплатные предложения

В Краснодарском крае соискатели в туристической отрасли, общепите и агропромышленном комплексе предъявляют зарплатные ожидания, превышающие предложения работодателей, тогда как в строительстве и недвижимости запросы кандидатов ниже рыночных условий, сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на директора hh.ru на Юге и Черноземье Марину Качанову.

Наибольший разрыв зафиксирован в гостиничном и ресторанном бизнесе: медианные ожидания соискателей составляют 70 тыс. руб., тогда как работодатели предлагают 61 тыс. руб., что на 15% меньше. В агропромышленном комплексе средний запрос кандидатов достигает 108,6 тыс. руб., в то время как предложение работодателей составляет 100,7 тыс. руб., разрыв — около 8%.

В строительстве и недвижимости ситуация обратная: медианная зарплата по предложениям работодателей составляет 106,7 тыс. руб., тогда как кандидаты рассчитывают на 100 тыс. руб., разница достигает 7%.

