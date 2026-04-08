Умер первый президент Республики Тыва Шериг-оол Ооржак

В возрасте 83 лет скончался первый президент Республики Тыва Шериг-оол Ооржак. О его смерти сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шериг-оол Ооржак

Фото: Максим Федоров, Коммерсантъ

«Шериг-оол Дизижикович возглавил регион в переломные, сложнейшие 90-е годы. Именно на его плечи легла колоссальная ответственность за судьбу родного края в период формирования новой России. Благодаря его мудрости, твердой воле и безграничной любви к своему народу Туве удалось сохранить стабильность и заложить фундамент для дальнейшего развития»,— оценил господин Ховалыг роль первого президента республики в истории региона.

Господин Ооржак занимал пост президента Тувы с 1992 года. В 2001 году с принятием новой Конституции региона должность президента была упразднена, а политик в 2002 году возглавил республиканское правительство. Срок его полномочий истек в 2007-м.

Валерий Лавский