Жители Северо-Запада съедают до семи миллионов куличей на Пасху

Северо-Западный федеральный округ занимает четвертое место в России по объему потребления пасхальных продуктов: на регион приходится около 9% общероссийского праздничного спроса. К таким выводам пришли аналитики Россельхозбанка. По их оценкам, в течение пасхальной недели жители округа потребляют порядка 7 млн куличей и 18 млн яиц.

Жители СЗФО съедают на Пасху около семи миллионов куличей

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

«Пик спроса на пасхальные товары в округе приходится на 1–2 неделю до праздника, при этом покупатели предпочитают ярмарки и офлайн-площадки, на маркетплейсы и онлайн-заказы приходится порядка 25% заказов»,— рассказала руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова.

Около половины семей предпочитают приобретать готовые куличи и творожные пасхи, однако сохраняется высокий интерес к самостоятельной готовке. В преддверии праздника продажи ингредиентов для выпечки — муки, молока, масла, творога и сметаны — увеличиваются примерно на 30%. Особенно заметен рост спроса на наборы для украшения яиц и куличей.

В целом по стране в пасхальную неделю, по оценкам экспертов, потребляется свыше 80 млн куличей и 200 млн яиц. Для обеспечения такого объема продукции требуется около 12 тыс. тонн муки, 10 млн литров молока, 4 тыс. тонн сливочного масла и порядка 120 млн яиц.

