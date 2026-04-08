На Дону аннулировали декларацию на 940 тонн ячменя из-за неполных испытаний

В Ростовской области выявили факт недостоверного декларирования партии ячменя объемом 940 т в Кагальницком районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Ведомство установило, что декларация на ячмень была принята юридическим лицом на основании протокола испытаний с неполным перечнем показателей безопасности. В частности, отсутствовали показатели остаточных количеств пестицидов.

По итогам проверки заявителю объявили предостережение. Чтобы пресечь обращение зерна, не соответствующего требованиям технического регламента «О безопасности зерна», ведомство приняло решение о признании декларации о соответствии недействительной.

