Телефоны пытались передать в нижегородское СИЗО в чайнике и шоколадках
Очередные попытки передачи сотовых телефонов пресечены в СИЗО-1 в Нижнем Новгороде. «Злоумышленники — "кулибины" пытаются доставить на режимную территорию средства сотовой связи самыми разнообразными способами»,— рассказали в ГУ ФСИН по Нижегородской области.
1 / 3
Телефоны пытались спрятать внутри полости подставки электрического чайника, в средствах личной гигиены, в банке с кремом, в обертках батончиков «Баунти».
По всем фактам проводят проверки. В ГУ ФСИН напомнили, что передача либо попытка передачи запрещенных предметов грозит штрафом до 50 тыс. руб. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до двух лет лишения свободы.