В Татарстане наиболее распространенными бенефитами остаются добровольное медицинское страхование (ДМС) и обучение за счет работодателя — они указаны в 15% и 13% вакансий соответственно. Об этом сообщила пресс-служба сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В качестве бенефита работодатели Татарстана чаще всего предлагают ДМС

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В числе популярных бонусов — корпоративное питание и подарки детям сотрудников (по 7%), также компании предлагают служебный автомобиль (6%) и оплату мобильной связи (5%).

При этом набор бенефитов зависит от отрасли: в IT чаще предлагают ДМС и обучение, в финансовом секторе — корпоративную пенсию, в розничной торговле — транспорт. Санаторное лечение качестве бонуса чаще всего встречается в логистике, а предоставление корпоративного жилья — в добывающей и строительной отраслях.

Отмечается, что доступность различных бонусов напрямую связана с уровнем занимаемой должности.

Анна Кайдалова