Вернувшийся с СВО экс-министр сельского хозяйства Прикамья зарегистрировал собственное ИП

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Олег Хараськин зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Сведения об этом содержатся в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Основными видами деятельности предпринимателя обозначены разведение крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы, розничная торговля, выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур, разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов и яков, а также оптовая торговля мясом и мясными продуктами.

Олег Хараськин работал на муниципальной службе с 2001 года, когда был избран главой Чернушинского муниципального района. В 2006 году он был назначен министром сельского хозяйства Пермского края. С 2009 по 2011 год работал в ЗАО «Уралгазсервис» на должности заместителя гендиректора. В 2011-м стал заведующим приемной президента РФ и руководителем аппарата главного федерального инспектора по Пермскому краю. Согласно Rusprofile, Олег Хараськин является учредителем нескольких ООО — «Инвест-групп», «Николаевское», «Торговая группа Гермес» и «Страна Пекарния Чайковский», а также председателем сельхозкооператива «За Святую Русь». Весной прошлого года господин Хараськин заявил, что отбыл на Донбасс «с глубокой и длительной командировкой».

Сегодня в беседе с «Ъ-Прикамье» Олег Хараськин сообщил, что вернулся из командировки полгода назад и уже «трудится на предпринимательской ниве». Основной деятельностью ИП станет сельхозпроизводство. По его словам, статус ИП дает более широкое поле для деятельности.