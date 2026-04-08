Ракетный удар в порту «Кавказ» координировала украинский агент

ФСБ задержала гражданку, действовавшую в интересах украинских спецслужб и координировавшую ракетный удар по железнодорожному парому в порту «Кавказ» в Краснодарском крае, сообщается в среду в Центре общественных связей ФСБ, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, по указанию куратора задержанная прибыла в район Крымского моста, откуда осуществляла координацию удара по грузовому железнодорожному парому.

Вячеслав Рыжков