Ракетный удар в порту «Кавказ» координировала украинский агент
ФСБ задержала гражданку, действовавшую в интересах украинских спецслужб и координировавшую ракетный удар по железнодорожному парому в порту «Кавказ» в Краснодарском крае, сообщается в среду в Центре общественных связей ФСБ, передает «РИА Новости».
По данным ведомства, по указанию куратора задержанная прибыла в район Крымского моста, откуда осуществляла координацию удара по грузовому железнодорожному парому.