В Тюменской области закрыли магазин «Светофор» за нарушение санитарных норм

Исетский районный суд постановил приостановить работу магазина «Светофор» в селе Исетское на 20 суток, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области. Владельца торговой точки, ООО «Торгсервис 72», признали виновным в нарушении санитарных норм по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

Решение суда вынесено после выездной плановой проверки управления Роспотребнадзора в магазине по адресу ул. Кирова, д. 1, стр. 2, состоявшейся 17 марта. В ходе инспекции были обнаружены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

«Суд при назначении наказания исходил из характера и общественной опасности допущенных нарушений, их потенциальных последствий, а также необходимости защиты прав потребителей на безопасные условия торговли. Приостановка деятельности магазина направлена на предотвращение угрозы здоровью населения»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина