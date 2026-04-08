На Ставрополье выявлены новые факты мошенничества при утилизации мусора

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Левокумский» совместно с коллегами из регионального УФСБ выявили новые факты мошенничества при исполнении контракта на вывоз мусора на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Так, в феврале 2026 года было возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего директора компании по утилизации отходов и ее 49-летнего заместителя, заключивших контракты на оказание услуг по ликвидации незаконных свалок на территории Левокумского округа.

Согласно контракту, подрядчик должен был вывезти ТКО на специализированный полигон, но ради материальной выгоды компания заключила договор субподряда и вывезла отходы на блуждающую свалку.

«В предоставленных заказчику документах они указали ложные сведения о видах, объемах и стоимости фактически произведенных работ. Сумма ущерба тогда составила почти 1 млн руб.», — отметили в полиции.

Во время расследования были установлены новые факты мошенничества на 1,5 млн руб. В настоящее время установлена причастность директора и заместителя фирмы к 5 эпизодам мошенничества. Уголовные дела объединены в одно производство.

Наталья Белоштейн