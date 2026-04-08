В Оренбургской области возбудили дело о фиктивной регистрации семи мигрантов
В Оренбургском районе возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства). Об этом сообщает полиция Оренбуржья.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ
Во время проверки установлен факт фиктивной постановки на учет семи иностранных граждан из страны ближнего зарубежья. Полиция выяснила, что 50-летний местный житель зарегистрировал по месту своего проживания иностранных граждана, не предоставив им фактически жилых помещений.