В Оренбургской области возбудили дело о фиктивной регистрации семи мигрантов

В Оренбургском районе возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства). Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Во время проверки установлен факт фиктивной постановки на учет семи иностранных граждан из страны ближнего зарубежья. Полиция выяснила, что 50-летний местный житель зарегистрировал по месту своего проживания иностранных граждана, не предоставив им фактически жилых помещений.

