Средняя цена на подержанные авто в Петербурге выросла до 2,17 млн рублей

В марте 2026 года средняя стоимость автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличилась на 1,7% по сравнению с февралем и достигла 2,17 млн рублей. Средняя цена иномарок, за исключением китайских брендов, выросла почти на 2% — до 2,39 млн рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге за месяц подержанные авто подорожали на 1,7%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом стоимость подержанных автомобилей китайского производства также увеличилась на 2 %, но сам показатель пока чуть ниже — 2,26 млн рублей, отметили аналитики.

Исследователи рынка обращают внимание на то, что средний возраст китайских автомобилей на вторичном рынке составляет менее пяти лет, тогда как у других иностранных машин он почти вдвое выше.

На фоне общего роста цен некоторые модели, напротив, подешевели. Наиболее заметное снижение за месяц зафиксировано у Audi A8 (–8,9%, до 1,75 млн рублей), Honda Accord (–8%, до 1,48 млн рублей) и Audi Q3 (–7,3%, до 1,51 млн рублей).

Матвей Николаев