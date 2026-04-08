Ремонт видовой площадки XIX века в Ярославле оценили в 41 млн рублей

Объявлен открытый конкурс по поиску подрядной организации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Площадка видовая», XIX в., на Волжской набережной в Ярославле. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Видовая площадка на Волжской набережной

Фото: Прокуратура Ярославской области Видовая площадка на Волжской набережной

Начальная цена контракта определена в 41,9 млн руб. Заказчиком работ выступает МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля.

Для восстановления объекта проектом предусмотрены усиление существующего фундамента и его восстановление под колоннами, восстановление колонн путем перекладки кирпичной кладки, а также восстановление нижней площадки, боковых подпорных стен, центральной лестницы и ограждения между колоннами на нижней площадке в соответствии с первоначальным проектом архитектора Н.С. Шашина.

Эскиз реставрации видовой площадки в Ярославле

Фото: Акт ГИКЭ Эскиз реставрации видовой площадки в Ярославле

Также предполагается ремонт покрытия верхней площадки и лестниц, восстановление утраченного фриза и карниза, устройство подсветки и системы мультимедиа, благоустройство территории. На работы подрядчику дается 165 календарных дней или 5,5 месяца. Итоги конкурса подведут 28 апреля.

Сама видовая площадка, построенная в 1848-1849 годах, несколько лет закрыта из-за аварийного состояния. Власти неоднократно обещали реставрацию объекта.

Алла Чижова