Ремонт видовой площадки XIX века в Ярославле оценили в 41 млн рублей
Объявлен открытый конкурс по поиску подрядной организации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Площадка видовая», XIX в., на Волжской набережной в Ярославле. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Видовая площадка на Волжской набережной
Фото: Прокуратура Ярославской области
Начальная цена контракта определена в 41,9 млн руб. Заказчиком работ выступает МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля.
Для восстановления объекта проектом предусмотрены усиление существующего фундамента и его восстановление под колоннами, восстановление колонн путем перекладки кирпичной кладки, а также восстановление нижней площадки, боковых подпорных стен, центральной лестницы и ограждения между колоннами на нижней площадке в соответствии с первоначальным проектом архитектора Н.С. Шашина.
Эскиз реставрации видовой площадки в Ярославле
Фото: Акт ГИКЭ
Также предполагается ремонт покрытия верхней площадки и лестниц, восстановление утраченного фриза и карниза, устройство подсветки и системы мультимедиа, благоустройство территории. На работы подрядчику дается 165 календарных дней или 5,5 месяца. Итоги конкурса подведут 28 апреля.
Сама видовая площадка, построенная в 1848-1849 годах, несколько лет закрыта из-за аварийного состояния. Власти неоднократно обещали реставрацию объекта.