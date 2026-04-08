В Ростовской области к Дню Победы проведут 60 мероприятий

К Дню Победы в Ростовской области проведут 60 крупных мероприятий. Об этом в MAX сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

«В ряде муниципалитетов для тех, кто по состоянию здоровья не сможет выйти из дома, творческие коллективы выступят прямо во дворах. Поздравить ветеранов придут школьники и юнармейцы», — отметил губернатор.

В данный момент в регионе проходит акция по уборке мест памяти «Дон помнит». Еще Ростовская область присоединилась ко всероссийскому проекту «Окна Победы».

Отдельно в каждом муниципалитете будут организованы концерты, встречи, уроки мужества, спортивные соревнования и турниры. Также запланированы выставки, лекции, кинопоказы, конференции и конкурсы песен военных лет.

Наталья Белоштейн